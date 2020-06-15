МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Убыток "Газпрома" по РСБУ в первом квартале текущего года составил 306,23 миллиарда рублей против прибыли в 199,47 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 22%, до 1,126 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 676,35 миллиарда рублей, снизившись на 7%.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.