ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом проект газопровода EastMed и его продвижение, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл с визитом в Израиль. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса.

"Наш наиболее важный проект, который мы подробно обсудили и продолжим обсуждать за обедом, это прокладка газопровода EastMed, который соединит газовые месторождения Израиля и Кипра через Грецию, через Кипр в Грецию, в Европу. Это будет самый длинный подводный трубопровод в мире. Мы привержены этому. Мы обсудили, как его продвигать", — приводит канцелярия слова Нетаньяху.

Ранее парламент Греции подавляющим большинством голосов ратифицировал межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное 2 января Грецией, Израилем, Кипром. К проекту намерена присоединиться Италия. Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу.