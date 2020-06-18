ВАРШАВА, 18 июн — ПРАЙМ. Польское правительство хочет скупить угольные активы страны, заявил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин журналистам в четверг в Варшаве.

В настоящее время около 80% польских энергетических мощностей работает на угле. За нежелание закрывать угольные шахты и электростанции Польша постоянно подвергается критике со стороны европейских организаций и экологов.

"Мы обсуждаем, какую форму будет иметь субъект, который сосредоточит все углеродные активы, пока я не хочу говорить о решениях, потому что они еще впереди", – сказал Сасин.

"Мы рассматриваем различные организационные и правовые формы, от рыночной компании до других решений. Главное — обеспечить на 20-30 лет прочную основу для функционирования угольной части энергетики", — добавил он.