МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса COVID-19 может ускорить переход мира к "зеленой" энергетической системе, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody`s.

"Пандемия COVID-19 может поспособствовать устойчивым изменениям, которые, возможно, ускорят переход к низкоуглеродной энергетической системе. Пока меры безопасности, связанные с COVID, продолжают ограничивать экономическую активность, сочетание ослабления секторов, работающих на углеводородном сырье, изменений в поведении потребителей и текущих политических и технологических изменений могут обеспечить ускоренные структурные изменения в мировом нефтяном секторе, а также в угольной электроэнергетике", — говорится в отчете.

Отмечается, что акцент правительственных мер, направленных на восстановление экономики, также повлияет на скорость перехода к "зеленой" энергетике. Кроме того, органы управления компаний могут переориентировать свою деятельность в соответствующем направлении для повышения корпоративной устойчивости и реагируя на меняющиеся ожидания общества.

"Спад, вызванный COVID, в меньшей степени затронул спрос на электроэнергию, чем на нефть, поскольку более высокий спрос на электроэнергию со стороны бытовых потребителей, многие из которых работают из дома, частично компенсирует падение спроса промышленных и коммерческих потребителей. Тем не менее, общий спад спроса на электроэнергию усиливает основные тенденции повышения спроса на возобновляемые источники энергии, выработку электричества на основе природного газа и снижение спроса на угольную электроэнергетику", — подчеркивается в отчете.