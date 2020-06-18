КИЕВ, 18 июн — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает до конца 2020 года решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о компенсации ущерба от потери активов в Крыму, сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, что устные слушания в суде Гааги по делу о потере активов в Крыму ожидаются в мае, на окончательное решение компания рассчитывает к середине 2021 года. Позднее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что слушания перенесли на осень из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы продолжаем борьбу за наши крымские активы. Судебный процесс продолжается, арбитраж уже на стадии, когда он должен принять решение, и я думаю, что несмотря на COVID-19 и попытки россиян перенести все слушания на более длительный период, мы получим это решение еще в этом году", – сказала она во ходе hard talk дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?", трансляция которого ведется онлайн.