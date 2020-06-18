МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"При текущей динамике роста спроса и исполнения соглашения, кроме того, сокращение ещё отмечается у стран, которые не входят в ОПЕК+ примерно на 3,5 миллиона баррелей, при такой динамике мы можем достаточно быстро, может быть, к концу этого года или к середине следующего года, выйти на сбалансированный рынок, то есть на снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".