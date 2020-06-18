МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. США расширили санкционный список против властей Венесуэлы, в него добавлены три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, говорится в сообщении американского минфина.

В то же время два танкера и две компании были исключены из списка.

США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.