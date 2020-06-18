МИНСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Белоруссия готова к диалогу с Евросоюзом по ядерной безопасности и согласна на проведение обзора ее национального плана действий, принятого по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, заявил в четверг по итогам саммита глав государств и правительств стран-участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство" премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Госатомнадзор Белоруссии ранее сообщил, что Минск уже приступил и до 2025 года завершит реализацию мероприятий национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. Этот план, разработанный в 2019 году, содержит мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности АЭС, которые были сформированы по итогам стресс-тестов и партнерской проверки их результатов. В марте представители белорусского ведомства, Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG обсудили в Минске мероприятия белорусского национального плана действий, который включает 23 мероприятия по улучшению безопасной работы АЭС.

"Белоруссия открыта к диалогу по ядерной и радиационной безопасности. Мы готовы к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом в этой сфере. Белоруссии нечего скрывать, в этом контексте мы привержены всем руководящим документам в сфере ядерной безопасности. Мы проинформировали европейских партнеров о том, что принципиально согласны на проведение обзора национального плана действий по итогам стресс-теста АЭС", — заявил Головченко.

Он также заявил, что в ходе саммита, прошедшего в формате видеоконференции, белорусская сторона подтвердила ранее высказанную инициативу о приеме осенью в Минске мероприятия "Восточного партнерства" высокого уровня для обсуждения актуальных инициатив этой инициативы. Премьер также отметил, что Белоруссия разделяет ключевые подходы Евросоюза в отношении принципов "Восточного партнерства".

"Эти принципы, по нашему мнению, должны базироваться на основе дифференциации и совместного управления. Мы исходим из того, что страны — участницы "Восточного партнерства" должны сами определять те проекты, которые представляют для них интерес, а не воспринимать извне проекты, которые могут быть навязаны", — сказал Головченко. При этом, по его словам, "необходимо сохранить ориентацию инициативы на взаимовыгодную региональную экономическую интеграцию с осязаемыми результатами для простых граждан".

Генподрядчиком строительства БелАЭС является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.