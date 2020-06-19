МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Кузбасской топливной компании" (КТК) принял решение приостановить полномочия генерального директора компании до истечения срока его трудового договора 3 июля и назначить временно исполняющего его обязанности, следует из сообщения компании.

"Приостановить полномочия генерального директора общества Алексеенко Эдуарда Владимировича 18 июня 2020 года до прекращения трудового договора с ним в связи с истечением срока его действия 03 июля 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

С 19 июня врио генерального директора назначен член совета директоров КТК Билан Ужахов до принятия собранием акционеров решения об избрании гендиректора.

Внеочередное собрание по этому вопросу назначено на 23 июля в форме заочного голосования, реестр на участие закрывается 29 июня. Ужахов включен в список кандидатов на пост главы компании.

В 2010 году Ужахов окончил Гамбургский государственный университет. После работал в НК "Русснефть", с 2012 по 2017 год — в компании "Русский уголь", где в том числе занимал пост генерального директора. С 2017 года — член правления "М.Мидео", генеральный директор; в 2018-2019 годах возглавлял также компанию "Эльдорадо" (группа М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники, контролирующий акционер — группа "Сафмар" Михаила Гуцериева).