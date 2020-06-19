МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Энел Россия" одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 8,5 копейки на акцию, суммарно — 3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Энел Россия" по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 миллиардов рублей, что составит 0,085 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров в заочной форме прошло 19 июня. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 9 июля.

Как следует из материалов компании, по результатам 2019-2021 годов "Энел Россяи" нацелена фиксированно направлять на дивиденды по 3 миллиарда рублей каждый год. По итогам 2018 года компания выплачивала дивиденды в размере 14,1471 копейки на акцию, общий объем выплат за 2018 год составил 5 миллиардов рублей, или 65% чистой прибыли по МСФО.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода при завершении сделки по продаже. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля прочих миноритарных акционеров – 24,54%.>