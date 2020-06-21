Добавлено подтверждение от МЧС (третий абзац)

МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Перекачка вытекшего на электростанции в Якутии дизельного топлива в резервную емкость завершится через 1,5 часа, ведется организация работ по рекультивации почвы, сообщили РИА Новости в компании "Сахаэнерго".

"Через 1,5 часа завершим работу по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость. Ведется организация работ по рекультивации почвы", — сообщили в компании.

В МЧС по Якутии подтвердили РИА Новости информацию о завершении перекачки топлива через 1,5 часа и начале работ по рекультивации почвы.

Ранее, 21 июня, представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии порядка пяти тонн дизельного топлива вытекло из поврежденной емкости на дизельной электростанции. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекает дизтопливо, составляет 160 тонн.

Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости — в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. В готовности находится автоналивник объемом семь тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.