ТОКИО, 3 июл /ПРАЙМ/. Япония начинает рассматривать вопрос об отказе от теплоэлектростанций, работающих на угольном сырье, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Хироси Кадзияма.

"Для реализации безуглеродного общества необходимо отказаться от неэффективной угольной тепловой энергии и стремиться к превращению возобновляемой энергии в основной источник энергии, исходя из этого необходимо внедрить новую систему, рассмотрение которой и начнется в течение этого месяца", — приводит слова министра телеканал NHK.

В недрах министерства будет создана комиссия экспертов, которой предстоит разработать план сокращения электростанций старого типа, работающих на угле, на 90% к 2030 году. Таким образом, демонтажу подлежат около 100 старых ТЭС.