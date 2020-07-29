Добавлен подробности (после третьего абзаца)

МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Минприроды России поддерживает достижение договоренностей "Роснефти" и "Норникеля" в топливообеспечении и разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, сообщило ведомство.

"Минприроды России поддерживает, что компании "Роснефть" и "Норникель" достигли договоренностей о партнерстве в области топливообеспечения и разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края", — говорится в сообщении Минприроды.

При этом отмечается, что "предоставление лицензии на пользование участками недр, в любом случае, будет осуществляться по итогам аукционов". Однако в сообщении ведомства не указано, будут ли такие аукционы проводиться на особых условиях, предложенных ранее "Роснефтью".

Ранее в среду "Роснефть" и "Норникель" сообщили, что достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения, в рамках которого выражена поддержка проведению аукциона на Ушаковское месторождение на Таймыре, как ранее предлагала нефтяная компания, а также согласована поставка нефтепродуктов предприятиям в Норильском промышленном районе. "Норникель" до этого просил Минприроды зарезервировать Ушаковское месторождение под собственный нужды, исключив лицензионный участок, на котором расположено месторождение, из перечня доступных для лицензирования.

Как заявили компании, они направили совместное письмо в Минприроды, в котором "Норникель" выразил поддержку проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на предложенных ранее "Роснефтью" условиях с включением требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки. При этом в случае приобретения данной лицензии, "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям "Норникеля" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки.

Что касается "Роснефти", то, как сообщало издание "Коммерсант", компания в рамках проекта "Восток Ойл" хочет получить лицензии на три участка, включающих Дерябинское, Казанцевское и Ушаковское месторождения (совокупные запасы 128 миллиардов кубометров газа). На их основе "Роснефть" планирует реализовать СПГ-проект и просит провести аукционы на лицензии со специальными условиями, под которые подпадает только она сама.