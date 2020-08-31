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МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Выплата более 100 миллиардов рублей польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для Польши не влечет ущерба позициям "Газпром экспорта" в рамках обжалования данного решения, заявил в ходе телефонной конференции глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Во втором квартале "Газпром экспорт" осуществил выплату польской компании PGNiG более 100 миллиардов рублей в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. При этом с аналитической точки зрения данный платеж не является результатом операционной деятельности компании во втором квартале 2020 года, в связи с чем мы рекомендуем такую корректировку денежного потока", — сказал Иванников.

"Также отмечу, что "Газпром экспорт" продолжает обжалование этого решения Стокгольмского арбитража, и перечисление денежных средств не влечет ущерба нашей позиции в ходе обжалования", — подчеркнул он.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.

"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде. Обозначенную же судом сумму "Газпром экспорт" полностью перевел на счет PGNiG в конце июня, что подтверждала и сама польская компания.