Трамп заявил, что подписывает указ о расширении моратория на бурение у побережья Флориды
ВАШИНГТОН, 8 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время собирается подписать указ о моратории на бурение новых нефтяных скважин в прибрежных водах Атлантического побережья штатов Флорида, Джоржия и Южная Каролина.
"Через несколько минут я подпишу президентский указ о расширении моратория на бурение у побережья Флориды в Мексиканском заливе и распространение его на Атлантическое побережье Флориды и побережья штатов Джоржия и Южная Каролина", — сказал Трамп, выступая во Флориде.
Трамп также подчеркнул, что его администрация тратит много денег на защиту штата Флорида от последствий наводнений и ураганов.
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