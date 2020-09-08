ВАШИНГТОН, 8 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время собирается подписать указ о моратории на бурение новых нефтяных скважин в прибрежных водах Атлантического побережья штатов Флорида, Джоржия и Южная Каролина.

"Через несколько минут я подпишу президентский указ о расширении моратория на бурение у побережья Флориды в Мексиканском заливе и распространение его на Атлантическое побережье Флориды и побережья штатов Джоржия и Южная Каролина", — сказал Трамп, выступая во Флориде.

Трамп также подчеркнул, что его администрация тратит много денег на защиту штата Флорида от последствий наводнений и ураганов.