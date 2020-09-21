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МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. "Северный поток 2" будет достроен, несмотря на угрозы США создать коалицию для того, чтобы предотвратить его завершение, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеются, что газопровод не будет достроен, заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео.

"Не думаю, что этот проект уже может что-то остановить", — заявил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что США оказывают "неприкрытое" давление на Россию, что является неприемлемым.

"Такого открытого, откровенного, назойливого давления я за всю историю не припомню. Давно уже не видели такого, чтобы так не стеснялись продавливать свой товар, свой сжиженный газ", — заявил он.

Джабаров выразил уверенность, что коалицию США не удастся создать.

"Польша, видимо, их поддержит, некоторые страны Северной Европы. Но, я полагаю, Германия не присоединится к этому давлению", — считает сенатор.

По его мнению, США ввязались не в своё дело. "У них там выборы на носу, вот пусть они лучше ими занимаются", — сказал Джабаров.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.