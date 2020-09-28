МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. День работника атомной промышленности отмечается в России в понедельник.

Ниже приводится справочная информация.

День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии.

Исследования в области ядерной физики, которые велись в СССР еще до Великой Отечественной войны (1941-1945), были остановлены начавшимися военными действиями. Однако после того, как в 1942 году советскому руководству стало известно, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия, было принято решение об их возобновлении. Однако все же работы в условиях военного времени и ориентации промышленности на нужды фронта развивались недостаточно интенсивно. Успешное испытание атомной бомбы в США (июль 1945 года) придало им значительное ускорение. 20 августа 1945 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО – особый орган управления работами по урану, состоящий из высших государственных деятелей и ученых-физиков. Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности – Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР (с 1953 года – министерство среднего машиностроения СССР, с 1989 года – министерство атомной энергетики и промышленности). Куратором советской ядерной программы был назначен нарком внутренних дел Лаврентий Берия, научным руководителем – академик Игорь Курчатов.

Благодаря огромным усилиям ученых и производственников работы продвигались быстрыми темпами. В 1944 году были получены первые в Евразии килограммы чистого урана. В 1946 году в реакторе Ф-1 под руководством Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти работы позволили двумя годами позже запустить первый промышленный реактор "А" по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Он заработал на комбинате № 817 (ныне ПО "Маяк" в Озерске Челябинской области). 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1), а в 1953 году – первая отечественная термоядерная бомба (РДС-6с). В 1957 году построена первая атомная подводная лодка (проект К-3).

Параллельно, с конца 1940-х годов начал развиваться гражданский сектор атомной промышленности. В 1949 году в Лаборатории N3 Академии наук СССР (ныне – Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") был запущен первый в СССР и в Европе тяжеловодный исследовательский реактор, на нем впоследствии сделали целый ряд крупных открытий. В мае 1950 года правительство СССР приняло постановление "О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей", главным результатом которого стал пуск 26 июня 1954 года первой в мире атомной электростанции (АЭС) мощностью пять мегаватт в подмосковном Обнинске. В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через год – БР-2 с тепловой мощностью 100 киловатт. В 1959 году сдали в эксплуатацию первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой ("Ленин").

В 1964 году был запущен первый реактор ВВЭР-1 (водо-водяной энергетический реактор) мощностью 210 мегаватт (Нововоронежская АЭС). В 1973 году в СССР ввели в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (город Шевченко, ныне – город Актау, Казахстан). В 1974 году состоялся запуск первого реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) мощностью 1000 мегаватт (Ленинградская АЭС). Развернулось строительство АЭС за рубежом.

В настоящее время атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В ее структуре – предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Росатома входит единственный в мире атомный ледокольный флот.

В современных условиях атомная энергетика является одним из важнейших секторов экономики России. В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 38 энергоблоков установленной мощностью около 30,3 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2019 году составила 208,784 миллиарда киловатт в час. Атомная энергетика активно развивается. В России строится три энергоблока. Кроме того, за рубежом страна сооружает 36 энергоблоков.

Атомная промышленность выступает локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит – и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и так далее.

Мощный потенциал отрасли был заложен благодаря напряженному творческому труду, высочайшей компетентности и преданности делу многих поколений ученых, конструкторов, инженеров и специалистов. В результате их работы открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения.