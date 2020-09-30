ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Добыча газа на Южно-Киринском месторождении "Газпрома" составит 19,2 миллиарда кубов к 2035 году, говорится в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова.

Добыча газа на месторождении, по оценкам Минэнерго, будет запущена в 2023 году и составит 0,8 миллиарда кубометров. Уже в 2024 добыча газа составит 5 миллиардов кубов, в 2025 году — 6,7 миллиарда, в 2030 году — 15,4 миллиарда.

Южно-Киринское газоконденсатное месторождение проекта "Сахалин-3" было открыто в 2010 году. В 2015 году на него были наложены санкции США. "Газпром" в октябре 2019 года сообщал, что в 2020 году планирует завершить проектирование и начать обустройство месторождения. Его планируемая проектная мощность — 21 миллиард кубометров газа в год.