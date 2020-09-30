"Газпром" продолжает переговоры по газу "Сахалина-1" для 3-й очереди завода "Сахалина-2"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. "Газпром" рассматривает Южно-Лунское месторождение как ресурсную базу для третьей очереди СПГ-завода в рамках "Сахалина-2", а также продолжает переговоры по получению газа с проекта "Сахалин-1", заявил журналистам член правления компании, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.
"Это Южно-Лунское месторождение, дальше проведение геологоразведочных работ на действующих месторождениях, Пильтун-Астохском месторождении, это низлежащие залежи", — сказал он в кулуарах конференции "Нефть и газ Сахалина".
"А также это переговоры с поставщиками газа ExxonMobil по ресурсам "Сахалина-1", — заявил топ-менеджер.
По его словам, в качестве ресурсной базы рассматривается также Центрально-Пограничный участок недр Охотского моря, где предстоит геологоразведка.
https://1prime.ru/energy/20200930/832090119.html