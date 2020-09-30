ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен /ПРАЙМ/. "Газпром" рассматривает Южно-Лунское месторождение как ресурсную базу для третьей очереди СПГ-завода в рамках "Сахалина-2", а также продолжает переговоры по получению газа с проекта "Сахалин-1", заявил журналистам член правления компании, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.

"Это Южно-Лунское месторождение, дальше проведение геологоразведочных работ на действующих месторождениях, Пильтун-Астохском месторождении, это низлежащие залежи", — сказал он в кулуарах конференции "Нефть и газ Сахалина".

"А также это переговоры с поставщиками газа ExxonMobil по ресурсам "Сахалина-1", — заявил топ-менеджер.

По его словам, в качестве ресурсной базы рассматривается также Центрально-Пограничный участок недр Охотского моря, где предстоит геологоразведка.