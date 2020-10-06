МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. "Газпром" планирует разместить бессрочные облигации двумя траншами — в долларах и евро, сообщил зампред правления концерна Фамил Садыгов.

"Планируем разместить два транша – в долларах и евро. Эти облигации субординированы к остальным нашим обязательствам. Эмитент имеет право выкупа облигаций после 5 лет", — заявил топ-менеджер.

"Спред над соответствующей безрисковой ставкой будет повышаться на 25 базисных пунктов через 10,25 лет и на 100 базисных пунктов – через 25,25 лет. Кроме того, эмитент имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, но такие условия являются крайне маловероятными, на мой взгляд", — сказал Садыгов.

По его словам, в отчетности "Газпрома" по МСФО облигации будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга компании и, соответственно, коэффициента чистый долг/EBITDA.

Поступления от размещения еврооблигаций "Газпром" направит на общекорпоративные цели и на выплаты по текущим долговым обязательствам, что улучшит профиль погашения долга группы, отметил Садыгов.