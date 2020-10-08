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МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской нефтяной компании "Русснефть" до "СС", предварительно снизив его до "ограниченного дефолта" (RD), следует из релиза агентства.

В начале сентября агентство снизило рейтинг "Русснефти" до "С", а в четверг произвело сразу два рейтинговых действия: сначала снижение РДЭ до "ограниченного дефолта" ("RD"), а затем — повышение сразу на две ступени, до "СС".

"Fitch понизило долгосрочный РДЭ "Русснефти" с "С" до "RD" после завершения реструктуризации банковского долга со сроком погашения в 2020 году. Затем Fitch повысило рейтинг до "СС", так как вероятность погашения долга сохраняется", — поясняет агентство.

Fitch отмечает, что снизило рейтинг "Русснефти" до "RD" из-за того, что реструктуризация долга была произведена во избежание банкротства. При этом вероятность выплаты долга в 2021 году достаточна высока, что повлекло за собой повышение рейтинга. Агентство также отметило, что реструктуризация долга "Русснефти" незначительно улучшает слабый уровень ее ликвидности.

Агентство прогнозирует, что соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) достигнет пика в 11х в 2020 году, а затем снизится примерно до 8х в 2021 году и до 7х в 2022-2023 годах.

В начале октября "Русснефть" договорилась с ВТБ и катарским CQUR Bank о реструктуризации долга в 1,17 миллиарда долларов. В конце августа в отчете "Русснефти" по МСФО сообщалось, что ВТБ перевел кредит "Русснефти" на 1,17 миллиарда долларов на нового кредитора — катарский CQUR Bank LLC. Отмечалось, что основные условия кредитного соглашения остались без изменения, а сам кредит CQUR Bank LLC обеспечен залогом обыкновенных акций материнской компании, а также залогом долей участия и акций ряда компаний группы, принадлежащих материнской компании.