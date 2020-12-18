МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером с открытием торгов в США ускорили темпы роста, а стоимость нефти марки Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,24% — до 52,14 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 49,04 доллара за баррель. Байден может обрушить добычу нефти в США

Рост цен на нефть в пятницу обусловлен продолжающимся оптимизмом вокруг начала использования вакцин от коронавируса во многих странах. На этой неделе началось использование в США вакцины производства Pfizer. Как ожидается, в пятницу регулятор может одобрить вторую вакцину производства компании Moderna. При этом ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина компании Moderna была одобрена для применения в стране.

"В данных обстоятельствах цены на нефть очень хорошие. Рыночная эйфория не прекратилась", — считает аналитик Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen), которого цитирует агентство Рейтер. Зачем США гонят "нефтяную армаду" в Китай

Поддержку настроениям на рыках также оказывает ситуация вокруг пакета стимулов для экономики США. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов.

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