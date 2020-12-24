МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за неделю с 14 по 20 декабря осталась на уровне 45,85 рубля за литр, а на дизтопливо — увеличилась на 6 копеек, до 48,68 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Загадка российского бензина: почему растут цены, когда падает спрос

В том числе, по данным статистического ведомства, на 21 декабря средняя розничная цена бензина Аи-92 и Аи-98 не изменилась, составив 43,23 и 53,41 рубля соответственно. Бензин Аи-95 подорожал на 1 копейку, до 46,98 рубля.

Рост цен на бензин отмечен в 11 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане — на 0,6%. Снижение цен на бензин было отмечено в шести центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Кызыле и Ханты-Мансийске — на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в РФ с 14 по 20 декабря выросло на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей, до 745,2 тысячи тонн, а дизтоплива — на 3,1%, до уровня в 1,552 миллиона тонн.

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