МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Транснефть" заключили соглашение о транспортировке 178 миллионов тонн нефти в 2021 году, сообщила во вторник "Роснефть".

"Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: оказание услуг по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в количестве 177 987,777 тысячи тонн… Период оказания услуг по транспортировке нефти: 2021 год", — говорится в материалах компании. "Роснефть" приобрела компанию, владеющую участками на Таймыре

Отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, так как зависит от тарифов на транспортировку нефти, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки.