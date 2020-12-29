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"Роснефть" и "Транснефть" договорились о транспортировке нефти на год
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"Роснефть" и "Транснефть" заключили соглашение о транспортировке 178 миллионов тонн нефти в 2021 году, сообщила во вторник "Роснефть". "Содержание сделки, в том числе гражданские... ПРАЙМ, 29.12.2020
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Транснефть" заключили соглашение о транспортировке 178 миллионов тонн нефти в 2021 году, сообщила во вторник "Роснефть".
"Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: оказание услуг по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в количестве 177 987,777 тысячи тонн… Период оказания услуг по транспортировке нефти: 2021 год", — говорится в материалах компании.
Отмечается, что размер сделки в денежном выражении не определен, так как зависит от тарифов на транспортировку нефти, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки.