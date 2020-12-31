БЕЛГРАД, 31 дек — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цена газа из балканского продолжения "Турецкого потока" для Сербии составит 155 долларов за тысячу кубометров на входе из Болгарии.

Директор сербской госкомпании "Србиягаз" Душане Баятович сообщил накануне, что Сербия приняла первые 140 тысяч кубометров газа из соединительного газопровода с Болгарией, который фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через страны Балкан. По его словам, цена газа для Сербии с 1 января снизится с 240 до 155 долларов в первые два квартала 2021 года.

"Цена газа в (пункт сдачи-приемки на Украине) Берегово будет 155 долларов за тысячу кубических метров, еще 12-14 долларов будет стоить транспорт через нашу территорию", — заявил президент Сербии в эфире ТВ Pink.

По его словам, сербская сторона наряду с этим будет зарабатывать на транзите газа. Вучич подтвердил, что пуск сербского участка газопровода с его участием состоится в 6.00 (8.00 мск) утра 1 января, потому что "тогда начнется подача коммерческого объема газа". Болгария хочет спасти "Турецкий поток" от санкций

Президент Сербии отметил, что ранее на переговорах о поставках газа представителям РФ и США прямо заявлял, что Белград заинтересован в качественном газе "и, прежде всего, в низкой цене".

"Не надо нам предлагать (газ – ред.) по цене 600 долларов", — подчеркнул глава государства.

По данным национальной компании, через Сербию будет проходить 13,88 миллиарда кубических метров газа. В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.