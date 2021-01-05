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ОПЕК+ может разрешить России небольшое повышение добычи в феврале
Энергетика
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ОПЕК+ может сделать исключение для России и Казахстана, разрешив им увеличить добычу нефти в феврале в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из... ПРАЙМ, 05.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ может сделать исключение для России и Казахстана, разрешив им увеличить добычу нефти в феврале в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
"Обсуждается возможность роста добычи для России на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, для Казахстана — на 10 тысяч", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что заседание ОПЕК+ еще продолжается.