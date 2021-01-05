МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ может сделать исключение для России и Казахстана, разрешив им увеличить добычу нефти в феврале в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Обсуждается возможность роста добычи для России на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, для Казахстана — на 10 тысяч", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что заседание ОПЕК+ еще продолжается.