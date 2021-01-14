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2021-01-14T15:06:57+03:00
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https://1prime.ru/energy/20210114/832808423.html
Финансовый партнер "Северного потока 2" оценил возможные санкции США
Энергетика
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Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании. "Wintershall Dea... ПРАЙМ, 14.01.2021
газ, сша, россия, северный поток 2, wintershall dea, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании.
"Wintershall Dea полностью привержена выполнению обязательств в рамках финансовых соглашений с Nord Stream 2 AG", — заявили в компании.
"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в США. По нашей оценке, Wintershall Dea как финансовый партнер "Северного потока 2" не должна попасть под санкции", — отметили в Wintershall Dea.