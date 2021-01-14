МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании. Трубоукладчик "Северного потока 2" покинул немецкий порт

"Wintershall Dea полностью привержена выполнению обязательств в рамках финансовых соглашений с Nord Stream 2 AG", — заявили в компании.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в США. По нашей оценке, Wintershall Dea как финансовый партнер "Северного потока 2" не должна попасть под санкции", — отметили в Wintershall Dea.