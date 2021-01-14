МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спрос на газ в мире еще долго будет расти, и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) его не заменят, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года

"Поскольку потребление энергии будет в мире расти, спрос на газ в мире тоже еще долго будет расти, поскольку только "возобновляйкой" не покроют растущее потребление", — заявил Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что мир, наверное, сейчас находится в переходном периоде от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. По разным оценкам, пик спроса на нефть и газ может наступить минимум через 10-20 лет.

"У газа больше продолжительность жизни, потому что это тоже достаточно высокоэкологичный продукт, конкурентноспособный", — пояснил вице-премьер.