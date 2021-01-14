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2021
https://1prime.ru/energy/20210114/832809304.html
Новак рассказал о будущем газовой энергетики
Энергетика
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Спрос на газ в мире еще долго будет расти, и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) его не заменят, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Поскольку потребление энергии будет в... ПРАЙМ, 14.01.2021
новак, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Спрос на газ в мире еще долго будет расти, и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) его не заменят, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Поскольку потребление энергии будет в мире расти, спрос на газ в мире тоже еще долго будет расти, поскольку только "возобновляйкой" не покроют растущее потребление", — заявил Новак, выступая на Гайдаровском форуме.
Он добавил, что мир, наверное, сейчас находится в переходном периоде от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. По разным оценкам, пик спроса на нефть и газ может наступить минимум через 10-20 лет.
"У газа больше продолжительность жизни, потому что это тоже достаточно высокоэкологичный продукт, конкурентноспособный", — пояснил вице-премьер.