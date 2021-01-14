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2021
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Власти дали прогноз по добыче нефти в России в 2021 году
Энергетика
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Добыча нефти в РФ в 2021 году может быть чуть выше, чем уровень прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам на Гайдаровском форуме. "Точные цифры мы сейчас не... ПРАЙМ, 14.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в РФ в 2021 году может быть чуть выше, чем уровень прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам на Гайдаровском форуме.
"Точные цифры мы сейчас не можем говорить, потому что в течение года будут еще приниматься решения относительно восстановления и так далее. Диапазон примерно может быть чуть выше, чем уровень прошлого года", — сказал он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ ОПЕК
Россия всегда выступает за исполнение сделки по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ на 100%, январь не исключение, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы всегда ориентированы на полное исполнение, январь-месяц не исключение", — ответил вице-премьер на вопрос о том, сможет ли Россия исполнить сделку ОПЕК+ в январе на 100%.