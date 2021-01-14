МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода "Северный поток 2" в июне, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В декабре Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

"Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей… в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США. Секция трубы может быть в основном завершена уже в июне, поскольку оператор "Северного потока 2" в пятницу начнет испытания в датских водах", — говорится в сообщении агентства.

Так, согласно данным агентства, работы в Дании завершатся к концу мая. Затем судно приступит к укладке труб в водах Германии, которое продлится до июня.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего, в частности, швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.