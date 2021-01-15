МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует стоить газопровод "Северный поток 2" в водах Дании с 25 января до конца мая, следует из графика, который РИА Новости предоставило Датское энергетическое агентство (DEA). Эксперт рассказал, что может задержать стройку "Северного потока 2"

Укладывать газопровод в датских водах должен будет якорный трубоукладчик "Фортуна" в сопровождении судов "Артемис" и "Мурман". При этом с 15 января запланирована подготовка к строительству и необходимые испытания на участке.

Завершив строительство в водах Дании в середине последней недели мая, "Фортуна" должна начать укладку "Северного потока 2" в немецких водах.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.