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Ряд российских компаний снизит экспорт нефти в феврале
Энергетика
Новости
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Экспорт нефти у ряда российских компаний снизится в феврале из-за роста объемов переработки, следует из слов замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина. "Как вы знаете, существует... ПРАЙМ, 28.01.2021
россия, нефть, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Экспорт нефти у ряда российских компаний снизится в феврале из-за роста объемов переработки, следует из слов замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина.
"Как вы знаете, существует взаимодействие в рамках ОПЕК+, в рамках которого подразумевается определенный график восстановления добычи, который определен на следующие два месяца. Баланс единый, соответственно, при загрузке НПЗ это влияет на общий баланс, то есть на экспорт", — сказал он журналистам по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, отвечая на вопрос об изменении объемов экспорта сырой нефти.
Ранее он пояснил, что все нефтяные компании согласились с рекомендациями ведомства нарастить запасы топлива совокупно до уровня 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая, чтобы снабдить рынок в период модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и перед посевной.
"Это будет достигнуто как за счет увеличения переработки, так и за счет снижения экспорта у тех компаний, у которых он был", — добавил Сорокин.