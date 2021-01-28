МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Экспорт нефти у ряда российских компаний снизится в феврале из-за роста объемов переработки, следует из слов замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина. Норма биржевых продаж топлива вырастет с февраля

"Как вы знаете, существует взаимодействие в рамках ОПЕК+, в рамках которого подразумевается определенный график восстановления добычи, который определен на следующие два месяца. Баланс единый, соответственно, при загрузке НПЗ это влияет на общий баланс, то есть на экспорт", — сказал он журналистам по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, отвечая на вопрос об изменении объемов экспорта сырой нефти.

Ранее он пояснил, что все нефтяные компании согласились с рекомендациями ведомства нарастить запасы топлива совокупно до уровня 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая, чтобы снабдить рынок в период модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и перед посевной.

"Это будет достигнуто как за счет увеличения переработки, так и за счет снижения экспорта у тех компаний, у которых он был", — добавил Сорокин.