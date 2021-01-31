МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкий журналист и политолог, глава центра имени Бертольда Бейца при Совете по внешней политике Германии Александр Рар рассказал в своем Telegram-канале об отношении простых немцев к строящемуся газопроводу. Об этом передает МК. По его словам, сейчас в ряде немецких СМИ звучат призывы отказаться от проекта, выплатив при этом компенсацию России. В качестве основания отказа от газопровода называется забота об интересах "бедной Украины", которая может остаться без транзита. Отдельные СМИ и вовсе занимают проамериканскую позицию, называя российский газ "грязным".

Однако, по словам Рара, рядовые немцы придерживаются иного мнения о проекте.

"Простой бюргер смотрит на этот спектакль и пожимает плечами. Ему труба ни копейки не стоит. Наоборот, будет, чем топить. Пусть строят", — отметил он.

Политолог считает, что стремления немецкого правительства выстроить "зеленую" энергетику ещё далеки от реализации, а поэтому российский газ остается востребованным в ФРГ. Бывший канцлер Германии объяснил, зачем стране "Северный поток 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на газопровод.

Однако в декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи "Фортуны" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.