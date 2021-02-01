БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой… ничего не поменялось", — заявил Бургер, отвечая на вопрос журналиста, является ли проект "Северный поток 2" "частью дискуссий о санкциях в ЕС" против России. Байден назвал "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы"

Отвечая на вопрос о позиции Франции в отношении "Северного потока 2", Бургер сказал, что "эта позиция… нам, конечно, известна", в этой связи Берлину не известно о том, "изменилось ли что-то в этой позиции".

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена. Как понять, что обвал доллара уже начался

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.