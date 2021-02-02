МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался против того, чтобы увязывать проект "Северный поток 2" с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Заатхофф в интервью радиостанции RBB осудил действия российских властей в отношении митингующих в поддержку Навального. "Но это дело не двухсторонних отношений между Россией и Германией", — заявил он. По его словам, реакция должна обсуждаться на европейском уровне.

Координатор кабмина также ответил на призывы остановить проект "Северный поток 2" в качестве ответа РФ. "Одно не имеет прямого отношения к другому", — заявил он, отметив, что проект очень важен, в том числе, в контексте энергетического поворота ФРГ, отказа от угля и атомной энергии. "Северный поток 2" ждет опасность пострашнее Байдена

"Мне важно, чтобы мы создавали долгосрочные каналы связи… Что касается долгосрочной перспективы, гораздо важнее, как мы будем сотрудничать с Россией в следующие 10-20 лет. У нас есть ответственность, в том числе по отношению к будущим поколениям, по возможности мирно работать вместе с Россией на основе общих ценностей", — добавил Заатхофф.

На фоне ареста российского блогера Алексея Навального ряд политиков в Германии вновь призывают к отмене или заморозке проекта "Северный поток 2", при этом официальный Берлин заявляет, что по-прежнему считает проект экономическим и что он не связан с инцидентом с Навальным.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

В Евросоюзе на фоне ареста Навального обсуждается вопрос введения новых санкций в отношении РФ. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.