БЕРЛИН, 3 фев — ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что намерен обсудить со своими коллегами в США ситуацию вокруг проекта "Северный поток 2". На "Северный поток-2" решение суда по делу Навального может и не повлиять

"Я буду обсуждать со своими коллегами — с американскими министром торговли, с министром экономики и с министром энергетики — все вопросы, как только они будут утверждены Конгрессом… Я позвоню им, как только они будут утверждены, когда и как произойдет встреча — посмотрим, есть формат видеоконференций до тех пор, пока у нас коронавирус", — сказал Альтмайер, отвечая на вопрос журналиста о ситуации вокруг "Северного потока 2".

Он добавил, что конкретно по теме "Северного потока 2" и связанной с этим угрозы американских экстерриториальных санкций в правительстве ФРГ "тесно сотрудничали" на уровне министерств экономики, финансов и МИД. "Думаю, что мы будем согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно", — сказал министр.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американская администрация выразила готовность обсуждать вопрос о "Северном потоке 2", при условии выполнения ряда требований. Речь идет о новых гарантиях сохранения роли поставщика энергоносителей для Украины, а также "механизме отключения" транзита через "Северный поток 2" при условии угрозы "Украине и соседним странам". Госдеп США назвал условия введения санкций против "Северного потока - 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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