МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию для населения защищены от волатильности посредством регулирования тарифов, заявил РИА Новости ведущий эксперт направления "Экономика энергетики и климат" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

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"Население действительно защищено от ценовой волатильности посредством регулирования тарифов, однако более низкие цены для населения субсидируются генераторами и другими потребителями", — сказал Колобов.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на обзор "Совета рынка", что оптовые цены на электроэнергию в РФ в прошлом году достигли максимальных значений за последние пять лет, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса.

Одноставочная цена включает две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть).

Как пояснили журналистам в "Совете производителей энергии", в 2020 году цены на электроэнергию и мощность менялись разнонаправленно: цена на электроэнергию существенно снизилась, цена на мощность в конкурентном отборе мощности выросла незначительно, наибольший рост пришелся на цену мощности за счет роста надбавок.

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"Причина роста цен — увеличение обязательств по различным надбавкам к цене мощности (ввод новой генерации), которое привело к распределению большей суммы обязательств на меньшее количество потребителей. Кроме того, часть потребителей продолжает уходить на собственную генерацию", — отметил Колобов.

По оценкам ассоциации "НП Совет рынка", в середине 2020 года строительство собственной генерации было выгоднее централизованного энергоснабжения в 51 из 61 региона оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

"Такая ситуация обусловлена расширением использования различных надбавок на ОРЭМ (один из механизмов перекрестного субсидирования в электроэнергетике), в результате чего их доля в стоимости мощности в 2019 году достигла почти 80%….При этом указанная проблема будет усугубляться по мере роста потребления со стороны населения (электрификация экономики)", — заключил эксперт.

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