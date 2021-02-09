КИЕВ, 9 фев — ПРАЙМ. Государственная компания "Нафтогаз Украины" установила для своих бытовых потребителей цену на газ на уровне 6,86 гривны за кубометр (0,25 доллара) с НДС в январе, сообщила пресс-служба компании.

Кабинет министров Украины ранее ввел госрегулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны (0,25 доллара) за кубометр. Ранее компания "Нафтогаз Украины" установила цену 6,86 гривны (0,25 доллара) за кубометр на февраль.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" стабильно предлагает одни из самых выгодных цен на рынке. В поддержку инициативы правительства по снижению цены на газ с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, компания решила снизить цены для потребителей и в январе. Клиенты компании будут платить за потребленный в январе объем газа по цене 6,86 гривны за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки). Цена газа от поставщика "последней надежды" в январе составляет 6,99 гривны за кубометр с НДС и без стоимости распределения", — сообщается на сайте.

Уточняется, что для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в 2020 году, стоимость газа не изменится и будет ниже, в соответствии с условиями заключенных договоров.

В стране с августа 2020 года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25–0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране с начала января проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты.

В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.

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