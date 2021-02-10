МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Выдача Ростехнадзором лицензии на создание в России опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 означает, что отечественная атомная отрасль впервые в мире переходит к практическому освоению новых гражданских энергетических реакторных установок с тяжелометаллическим теплоносителем, рассказал РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Росатом подготовит и представит властям план развития атомной энергетики

Ранее в среду Ростехнадзор сообщил, что выдал предприятию Росатома "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание энергоблока БРЕСТ-ОД-300.

"Прежде всего, с удовольствием хочу отметить, что в России начнется строительство нового реактора. Важно, что таким образом открывается новое, "сухопутное" направление реакторов с тяжелометаллическим теплоносителем, которое до сих пор в гражданской атомной энергетике нигде в мире не было освоено", — сказал Уваров.

Он напомнил, что Россия — единственная страна, обладающая успешным опытом эксплуатации реакторов с тяжелометаллическим теплоносителем, применявшихся на ряде советских атомных подводных лодок.

"Надеюсь, что специалисты нашей атомной отрасли смогут повторить успешный опыт своих предшественников, сумевших преобразовать лодочные реакторы с водяным теплоносителем в известное во всем мире направление энергетических реакторов ВВЭР", — добавил Уваров. "Зеленая" энергетика в России рискует потерять миллиарды инвестиций

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке СХК в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое. Ранее сообщалось, что пуск реактора БРЕСТ-ОД-300 намечен на 2026 год.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются.

Свинцовый теплоноситель обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он мало замедляет нейтроны, что принципиально важно для работы "быстрых" реакторов. Кроме того, свинец имеет высокую температуру кипения (около 1,8 тысячи градусов Цельсия), он химически инертен при контакте с водой и воздухом, не требует высокого давления в контуре теплоносителя.

Сочетание свойств тяжелого свинцового теплоносителя и плотного теплопроводного нитридного топлива создает условия для достижения полного воспроизводства ядерного "горючего" и исключает наиболее тяжелые аварии – с неконтролируемым ростом мощности (как в Чернобыле) и потерей отвода тепла от активной зоны реактора (как в Фукусиме). В этом и заключается суть естественной безопасности реактора БРЕСТ-ОД-300.