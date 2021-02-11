ВАРШАВА, 11 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не считать завершение проекта газопровода "Северный поток 2" способом компенсации Германией послевоенных долгов. "Газпром" планирует запуск "Северного потока 2" в этом году

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой, разрушение этого моста не стало бы признаком силы. Кроме того, в контексте отношений между РФ и Европой он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

"Я согласен с президентом Германии в том, что послевоенные долги не были выплачены, но "Северный поток 2" — не компенсация. Это действие за спиной ЕС, которое упростит проведение Россией агрессивной политики, увеличит зависимость Европы, навредит экономике и безопасности. Пора это остановить", — написал Моравецкий в Twitter.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.