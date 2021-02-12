МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести санкции в отношении "Северного потока 2", передает агентство Блумберг. Источник: ФРГ ведет переговоры о снятии санкций с "Северного потока 2"

"Отношения США и Германии являются краеугольным каменем трансатлантического союза… но позволить завершить "Северный поток 2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству", — написали сенаторы.

Отмечается, что они также призвали Байдена предоставить отчет об этом вопросе и имеющих отношение к проекту компаниях к 16 февраля.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.