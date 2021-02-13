МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2", чье строительство недавно возобновилось, продолжает оставаться под геополитическим давлением со стороны США. При этом, в "Газпроме" намерены завершить строительство газопровода в апреле и ввести в эксплуатацию уже в этом году. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал газете "МК" о предполагаемом будущем проекта и возможности работать вопреки санкциям США. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

По мнению эксперта, США продолжат следовать нынешней стратегии в отношении газопровода: введение санкций против судов, занятых в строительстве. Однако это не сильно портит ситуацию для "Газпрома", поскольку корабли оформляются на неизвестные структуры, на которые влияние американцев не распространяется.

Юшков также оценил возможность вывести газопровод на полную мощность. Так, из-за того, что последние 12 километров "Северного потока — 2" проходят в территориальных водах Германии, он подпадает под действие Газовой директивы Евросоюза. Согласно этому закону, "Газпром" может заполнять трубопровод собственным топливом только наполовину, другая же часть должна достаться конкурентам.

Однако, подчеркнул эксперт, решение для этой проблемы уже найдено. В ФРГ создан специальный экологический фонд, который сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы. Зима отучит Европу сомневаться в «Северном потоке-2»

"Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от Газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь", — добавил Юшков.

Кроме того, возможна схема по продаже газа в 12-километровой зоне от побережья Германии, где Газовая директива не действует.