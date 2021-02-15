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2021
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"Газпром" увеличил добычу газа за полтора месяца 2021 года
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"Газпром" с 1 января по 15 февраля увеличил добычу газа на 6,9% в годовом выражении, до 70 миллиардов кубометров, сообщила компания. "По предварительным данным, добыча газа – 70... ПРАЙМ, 15.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января по 15 февраля увеличил добычу газа на 6,9% в годовом выражении, до 70 миллиардов кубометров, сообщила компания.
"По предварительным данным, добыча газа – 70 миллиардов кубических метров, что на 6,9% (на 4,5 миллиарда кубических метров) больше, чем с 1 января по 15 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что на фоне морозной погоды потребители "Газпрома" в России и за рубежом обеспечиваются необходимыми энергоресурсами.
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