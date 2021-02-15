МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января по 15 февраля увеличил добычу газа на 6,9% в годовом выражении, до 70 миллиардов кубометров, сообщила компания. Позиции "Газпрома" в Европе стабильны

"По предварительным данным, добыча газа – 70 миллиардов кубических метров, что на 6,9% (на 4,5 миллиарда кубических метров) больше, чем с 1 января по 15 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на фоне морозной погоды потребители "Газпрома" в России и за рубежом обеспечиваются необходимыми энергоресурсами.

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