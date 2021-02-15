МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в январе выросла на 4,6%, до 109 миллиарда кВт.ч, сообщил Росстат.

Рост выработки к декабрю 2020 года составил 0,4%.

"Увеличение показателей по производству тепловой и электрической энергии в январе частично обусловлено естественным приростом их потребления. Кроме того, на динамику показателей в январе существенное влияние оказал температурный фактор. Более низкие температуры наружного воздуха традиционно приводят к увеличению потребления энергоресурсов, соответственно, к росту производства тепловой и электрической энергии", — прокомментировал журналистам динамику замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Ранее Минэнерго сообщало, что потребление электроэнергии в РФ в январе выросло на 4,1%, до 104,7 миллиарда кВт.ч.

Согласно данным "Системного оператора", выработка электроэнергии в России в целом в январе 2021 года составила 107,1 миллиарда кВт.ч, что на 4,8% больше выработки в январе прошлого года.