МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Производство бензина в РФ в январе составило 3,19 миллиона тонн и снизилось по сравнению с январем 2020 года на 6,6%, относительно декабря 2020 года — на 2,9%, сообщает Росстат.

Выпуск дизтоплива составил 6,78 миллиона тонн, сократившись по сравнению с январем предыдущего года на 3,4% и сохранившись на уровне декабря 2020 года.

"В январе 2021 года топливный рынок продолжал находиться под влиянием сохраняющихся ограничений пандемии коронавируса, изменивших ценовую конъюнктуру на мировых энергетических рынках, а также снизивших потребление топлива в России. Вследствие этого в январе 2021 года зафиксировано снижение производства бензина и дизтоплива относительно января 2020 года", — сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"При этом, за счет сокращения экспорта бензина поставки на внутренний рынок в январе 2021 года сократились всего на 3,2% относительно января 2020 года, а поставки дизельного топлива, напротив, выросли на 7,5% за счет постепенно восстанавливающейся экономической активности в регионах страны", — добавил он.

По словам замминистра, Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны.

Уже в феврале загрузка НПЗ постепенно растет для эффективного ответа на вызовы рынка.

На Дальнем Востоке с конца января отмечаются перебои с топливом. Особенно ощутимой нехватка бензина в этот период оказалась в Хабаровском крае, где на автозаправках были очереди, а часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Краевые власти сообщали о плановой модернизации НПЗ, принадлежащего ННК, который уже заработал в штатном режиме.

Но из-за возникшей нехватки топливо для края дополнительно поставили из Росрезерва. ФАС и Минэнерго неоднократно заявляли, что ежедневно мониторят ситуацию в регионе.