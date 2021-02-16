БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль отверг критику в адрес проекта газопровода "Северный поток 2"

"Есть экономическая критика нового трубопровода, но эта критика упускает из внимания, с моей точки зрения, то, что Германия является единственной страной в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики. С этой точки зрения, как мне кажется, почти исключено, что спрос на энергию в нашей стране в среднесрочной перспективе можно удовлетворить без природного газа", — заявил Вайль на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты. В Берлине призвали не мешать строительству "Северного потока 2"

Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Вайль отметил, что планируемый выход Европы на климатический нейтралитет к 2050 году не означает прекращения сотрудничества с Россией в энергетике.

По его мнению, "Россия может взять на себя центральную роль в производстве возобновляемой энергии".

Он также предостерег от политики эскалации между ЕС и РФ. Власти оценили возможность реализации "Северного потока 2"

"Прежний опыт говорит о том — и это действует как в России, так и в Германии, — что доверие легче разрушить, чем восстановить. Поэтому мне кажется еще более важным начать делать это и противопоставить что-то политике последовательной эскалации", — заявил Вайль.

Премьер-министр подчеркнул при этом, что для полного использования потенциал экономического сотрудничества РФ и ФРГ необходимо "преодолеть актуальные политические проблемы", назвав среди них Крым, инцидент и приговор Алексею Навальному, а также задержания протестующих.

Он выразил надежду, что прогресс в преодолении политических расхождений будет виден уже в текущем году.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

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