Глава немецкого региона отверг критику в адрес "Северного потока - 2"
БЕРЛИН, 16 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль отверг критику в адрес проекта газопровода "Северный поток 2"
"Есть экономическая критика нового трубопровода, но эта критика упускает из внимания, с моей точки зрения, то, что Германия является единственной страной в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики. С этой точки зрения, как мне кажется, почти исключено, что спрос на энергию в нашей стране в среднесрочной перспективе можно удовлетворить без природного газа", — заявил Вайль на "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты.
Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Вайль отметил, что планируемый выход Европы на климатический нейтралитет к 2050 году не означает прекращения сотрудничества с Россией в энергетике.
По его мнению, "Россия может взять на себя центральную роль в производстве возобновляемой энергии".
Он также предостерег от политики эскалации между ЕС и РФ.
"Прежний опыт говорит о том — и это действует как в России, так и в Германии, — что доверие легче разрушить, чем восстановить. Поэтому мне кажется еще более важным начать делать это и противопоставить что-то политике последовательной эскалации", — заявил Вайль.
Премьер-министр подчеркнул при этом, что для полного использования потенциал экономического сотрудничества РФ и ФРГ необходимо "преодолеть актуальные политические проблемы", назвав среди них Крым, инцидент и приговор Алексею Навальному, а также задержания протестующих.
Он выразил надежду, что прогресс в преодолении политических расхождений будет виден уже в текущем году.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Читайте также:
Партнер "Северного потока 2" заявил о негативном влиянии задержки проекта
https://1prime.ru/energy/20210216/833052811.html