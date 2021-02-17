МИНСК, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии уполномочило заместителя премьер-министра Юрия Назарова на проведение переговоров с Россией по проекту правок в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, говорится в постановлении правительства на национальном правовом интернет-портале. Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

"Совет министров Республики Беларусь постановляет уполномочить заместителя премьер-министра Республики Беларусь Назарова Юрия Викторовича на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в постановлении.

Согласно документу, вице-премьер также уполномочен на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление подписано премьер-министром Романом Головченко, суть правок в межправсоглашение не раскрывается. Само межправсоглашение касается согласования странами индикативных балансов поставки нефти и нефтепродуктов, определения тарифов по транспортировке нефти.

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