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https://1prime.ru/energy/20210218/833077436.html
Захарова уверена, что "Северный поток - 2" будет достроен
Энергетика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова верит, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен. "Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю что... ПРАЙМ, 18.02.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова верит, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен.
"Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю что Европа, в частности ФРГ, сохранит прагматику. Я верю в то, что это часть их сути и сути их политики и что прагматика восторжествует. Потому что это правильная прагматика. Она же бывает разной — среднесрочная, краткосрочная, долгосрочная. Это средняя и долгосрочная прагматика" — сказала она в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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