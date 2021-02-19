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МИД оценил условия возможного снятия санкций с "Северного потока 2"
Энергетика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал унизительными для Германии предложения, что санкции с проекта "Северный поток 2" могут быть сняты при условии сохранения... ПРАЙМ, 19.02.2021
санкции, газ, северный поток 2, сергей лавров, мид рф, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал унизительными для Германии предложения, что санкции с проекта "Северный поток 2" могут быть сняты при условии сохранения объёмов транзита газа через Украину.
"Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым "Северный поток 2", ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то "Северный поток 2" будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно", — сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
"Как сказал президент Российской Федерации Путин на встрече с лидерами думских фракций, это очередное подтверждение того, что за счет России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием "Украина", — добавил министр.