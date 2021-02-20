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Эксперт оценил последствия возвращения США в Парижское соглашение
Энергетика
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После возвращения США в Парижское соглашение по климату, скорее всего, в ближайший год начнутся международные переговоры об определении цены на углерод, прокомментировал РИА... ПРАЙМ, 20.02.2021
парижский договор по климату, сша, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. После возвращения США в Парижское соглашение по климату, скорее всего, в ближайший год начнутся международные переговоры об определении цены на углерод, прокомментировал РИА Новости член Генерального совета "Деловой России" Олег Плужников.
США в пятницу вернулись в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.
"С очень высокой степенью вероятности можно предположить, что возврат США в Парижское соглашение даст старт переговорам между всеми странами, установившими или устанавливающими цену на углерод, об избежании двойного налогообложения. Вероятно, такие переговоры начнутся уже в этом году", — сказал Плужников.
По его мнению, в этом случае "зона рисков" для российского экспорта углеводородов не будет ограничиваться только странами ЕС и грядущим углеродным налогом.
"Через 2-3 года "зона риска" может распространиться на большинство стран, импортирующих российскую продукцию", — считает эксперт.