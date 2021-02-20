МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. После возвращения США в Парижское соглашение по климату, скорее всего, в ближайший год начнутся международные переговоры об определении цены на углерод, прокомментировал РИА Новости член Генерального совета "Деловой России" Олег Плужников. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

США в пятницу вернулись в Парижское соглашение по климату по истечении 30 дней с подачи официального уведомления об этом, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

"С очень высокой степенью вероятности можно предположить, что возврат США в Парижское соглашение даст старт переговорам между всеми странами, установившими или устанавливающими цену на углерод, об избежании двойного налогообложения. Вероятно, такие переговоры начнутся уже в этом году", — сказал Плужников.

По его мнению, в этом случае "зона рисков" для российского экспорта углеводородов не будет ограничиваться только странами ЕС и грядущим углеродным налогом.

"Через 2-3 года "зона риска" может распространиться на большинство стран, импортирующих российскую продукцию", — считает эксперт.